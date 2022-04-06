Вышла iOS 15.5 бета 1 — что нового, можно ли ставить в России
Рассказываем.
Купертиновцы представили первую тестовую прошивку iOS 15.5. Пока для девелоперов. Но установить могут все, кто хочет. Можно ли ставить в РФ? Ничего не заблокировали? Что нового? Расскажем ниже.
Да, это не минорный апдейт. Нововведения есть. И речь не только о дежурных исправленных ошибках и повышении производительности.
Что нового в iOS 15.5?
- Apple Classical: в коде iOS 15.5 имеется намек на Apple Classical. Это новый сервис, который дополнит Apple Music. Для чего он? Для прослушивания классической музыки. Моцарт, Бах и так далее.
- Апдейт Apple Pay Cash: Деньги теперь сразу можно послать из Wallet непосредственно. Но это эксклюзив для Соединенных Штатов Америки.
- Подарочные карты iTunes изменят название: теперь они будет именоваться Apple Balance.
- Universal Control: указано, что для работы с iOS 15.5 нужны устройства с macOS Monterey 12.4 и iPadOS 15.5.
Прошивка тяжелая, весит 5,5 ГБ. Номер сборки: 19F5047е.
Можно ли ставить в России? Все ли работает?
Да, все отлично. Прошивка работает, айфон не превращается в кирпич.
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