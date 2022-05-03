Вышла iOS 15.5 beta 4 — ничего нового

Только устранение ошибок предыдущей беты.

iOS 15.5 beta 4 вышла 3 мая 2022 под билдом с номером 19F5070b. Новых функций по сравнению с предыдущей бетой iOS 15.5 beta 3 нет. Зато устранены многие выявленные с момента выхода 3-й беты ошибки. Прошивка стала еще стабильнее.

Прошивку могут установить все зарегистрированные в Apple Developer Program.

Что нового в iOS 15.5

Все новые функции iOS 15.5 описаны в теме про самую первую бета-версию прошивки вот тут.

Дата выхода iOS 15.5

Релиз прошивки iOS 15.5 состоится или в конце мая 2022 или в начале июня, возможно в день начала мероприятия Apple — WWDC 2022. На этом мероприятии для разработчиков 6 июня 2022 будет анонсирована новая версия мобильной операционной системы для Айфонов — iOS 16. Для фанатов Apple и Айфонов мы составили список из 10 нововведений iOS 16, которые мы ожидаем.

Не опасно ли устанавливать iOS 15.5 на Айфоны в России?

Нет, не опасно. У Apple существует множество вариантов превратить ваши Айфоны в «кирпичи» и без «спецпрошивок». Если на вашем Айфоне есть интернет, то Apple может отправить различные команды на Айфон, в том числе и для блокировки устройства. Так, например, происходит при активации режима пропажи Айфона. Но в планы Apple не входит блокировка Айфонов на территории РФ. А вот устанавливать бета-версии iOS прошивок мы рекомендуем только разработчикам Apple, а всем простым пользователям и даже фанатам Apple дождаться официального выхода iOS 15.5.

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