Вышла iOS 15.5 — что нового, как установить, какие модели Айфонов поддерживает

iOS 15.5 вышла 16 мая 2022.

Прошивка вышла с номером сборки 19F77, который соответствует последней бета-версии iOS 15.5 Release Candidate. Это значит, что если вы разработчик с установленной бетой iOS 15.5 RC, то обновляться не придется — это и есть финальная версия iOS 15.5.

Для обновления «по воздуху» возьмите в руки Айфон в зоне уверенного приема Wi-Fi или мобильного интернета 4G/LTE с батареей, заряженной не менее чем на 50% и зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и если для вашего Айфона доступна iOS 15.5, то загружайте и обновляйте. Эту прошивку можно установить и без WiFi через мобильный интернет, если у вас достаточная скорость тк прошивка занимает около 700 Мегабайт. Обновление проходит быстро и занимает с момента полной загрузки прошивки примерно 7 минут. Нам пришлось дольше ждать пока скачается прошивка на Айфон и пройдет подготовка обновления.

Что нового в iOS 15.5

Исправлены мелкие ошибки предыдущей прошивки iOS 15.4.1. Большинство из владельцев Айфонов с iOS 15.4.1 на борту с этими ошибками даже и не сталкивались.

Теперь в Apple Podcasts можно ограничивать количество сохраняемых на iPhone выпусков и автоматически удалять старые выпуски подкастов.

Исправлена крупная ошибка, из-за которой могли не срабатывать автоматизации в приложении «Дом» , запускаемые, когда кто-то приходит или уходит.

Для рынка США прошивка iOS 15.5 содержит чуть больше обновлений тк часть функционала в России не работает. О них мы писали в теме о iOS 15.5 RC (если кому-то интересно).

Ранее мы писали о возможном удвоении пространства в хранилище iCloud, которое якобы замечено в бета-версиях iOS 15.5. Это было ошибочной информацией. Удвоение места в iCloud наблюдается и на более ранних прошивках (например iOS 15.4.1) и связано это с одновременной оплатой подписок Apple One и iCloud+. В результате использования и iCloud+ и Apple One максимально возможный объем в iCloud может достигать 4 терабайт. Об этом написано на сайте Apple вот на этой странице. С середины мая 2022 оплачивать iCloud с российских аккаунтов Apple ID можно только через мобильные телефоны МТС или Билайн.

Какие модели Айфонов поддерживает iOS 15.5

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1-го поколения)

iPhone SE (2-го поколения)

iPod touch (7-го поколения)

Прошивка iOS 15.5 стабильная и не вызывает нареканий. Можете смело обновляться!

Также 16 мая 2022 вышли финальные версии прошивок:

watchOS 8.6;

tvOS 15.5;

macOS 12.4;

iPadOS 15.5.

Что известно о следующей прошивке iOS 16

На горизонте уже маячит прошивка iOS 16. Она будет представлена в начале лета 6 июня 2022 в первый день WWDC 2022 (конференция для разработчиков Apple: World Wide Developer Conference). Выйдет прошивка iOS 16 в сентябре 2022. Осенью 2022 Apple представит и запустит в продажи новые Айфоны 14 серии, которые будут продаваться с предустановленной iOS 16.

Почти сразу после ежегодной конференции WWDC обычно выходит первая бета-версия следующей iOS. Поэтому в первых числах июня сразу после выхода iOS 16 beta 1 мы напишем о всех возможностях новой 16-й прошивки iOS. Следите за новостями на нашем сайте и в социальных сетях!

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.