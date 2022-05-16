Вышла iOS 15.5 — что нового, как установить, какие модели Айфонов поддерживает
iOS 15.5 вышла 16 мая 2022.
Прошивка вышла с номером сборки 19F77, который соответствует последней бета-версии iOS 15.5 Release Candidate. Это значит, что если вы разработчик с установленной бетой iOS 15.5 RC, то обновляться не придется — это и есть финальная версия iOS 15.5.
Для обновления «по воздуху» возьмите в руки Айфон в зоне уверенного приема Wi-Fi или мобильного интернета 4G/LTE с батареей, заряженной не менее чем на 50% и зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и если для вашего Айфона доступна iOS 15.5, то загружайте и обновляйте. Эту прошивку можно установить и без WiFi через мобильный интернет, если у вас достаточная скорость тк прошивка занимает около 700 Мегабайт. Обновление проходит быстро и занимает с момента полной загрузки прошивки примерно 7 минут. Нам пришлось дольше ждать пока скачается прошивка на Айфон и пройдет подготовка обновления.
Что нового в iOS 15.5
- Исправлены мелкие ошибки предыдущей прошивки iOS 15.4.1. Большинство из владельцев Айфонов с iOS 15.4.1 на борту с этими ошибками даже и не сталкивались.
- Теперь в Apple Podcasts можно ограничивать количество сохраняемых на iPhone выпусков и автоматически удалять старые выпуски подкастов.
- Исправлена крупная ошибка, из-за которой могли не срабатывать автоматизации в приложении «Дом», запускаемые, когда кто-то приходит или уходит.
Для рынка США прошивка iOS 15.5 содержит чуть больше обновлений тк часть функционала в России не работает. О них мы писали в теме о iOS 15.5 RC (если кому-то интересно).
Ранее мы писали о возможном удвоении пространства в хранилище iCloud, которое якобы замечено в бета-версиях iOS 15.5. Это было ошибочной информацией. Удвоение места в iCloud наблюдается и на более ранних прошивках (например iOS 15.4.1) и связано это с одновременной оплатой подписок Apple One и iCloud+. В результате использования и iCloud+ и Apple One максимально возможный объем в iCloud может достигать 4 терабайт. Об этом написано на сайте Apple вот на этой странице. С середины мая 2022 оплачивать iCloud с российских аккаунтов Apple ID можно только через мобильные телефоны МТС или Билайн.
Какие модели Айфонов поддерживает iOS 15.5
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1-го поколения)
- iPhone SE (2-го поколения)
- iPod touch (7-го поколения)
Прошивка iOS 15.5 стабильная и не вызывает нареканий. Можете смело обновляться!
Также 16 мая 2022 вышли финальные версии прошивок:
- watchOS 8.6;
- tvOS 15.5;
- macOS 12.4;
- iPadOS 15.5.
Что известно о следующей прошивке iOS 16
На горизонте уже маячит прошивка iOS 16. Она будет представлена в начале лета 6 июня 2022 в первый день WWDC 2022 (конференция для разработчиков Apple: World Wide Developer Conference). Выйдет прошивка iOS 16 в сентябре 2022. Осенью 2022 Apple представит и запустит в продажи новые Айфоны 14 серии, которые будут продаваться с предустановленной iOS 16.
Почти сразу после ежегодной конференции WWDC обычно выходит первая бета-версия следующей iOS. Поэтому в первых числах июня сразу после выхода iOS 16 beta 1 мы напишем о всех возможностях новой 16-й прошивки iOS. Следите за новостями на нашем сайте и в социальных сетях!
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