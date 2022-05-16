Вышла iOS 15.5 — что нового, как установить, какие модели Айфонов поддерживает

16 Май, 2022Новости

Вышла iOS 15.5 — что нового, как установить, какие модели Айфонов поддерживает

iOS 15.5 вышла 16 мая 2022.

Прошивка вышла с номером сборки 19F77, который соответствует последней бета-версии iOS 15.5 Release Candidate. Это значит, что если вы разработчик с установленной бетой iOS 15.5 RC, то обновляться не придется — это и есть финальная версия iOS 15.5.

iOS 15 вышла 16 мая 2022

Для обновления «по воздуху» возьмите в руки Айфон в зоне уверенного приема Wi-Fi или мобильного интернета 4G/LTE с батареей, заряженной не менее чем на 50% и зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и если для вашего Айфона доступна iOS 15.5, то загружайте и обновляйте. Эту прошивку можно установить и без WiFi через мобильный интернет, если у вас достаточная скорость тк прошивка занимает около 700 Мегабайт. Обновление проходит быстро и занимает с момента полной загрузки прошивки примерно 7 минут. Нам пришлось дольше ждать пока скачается прошивка на Айфон и пройдет подготовка обновления.

Что нового в iOS 15.5

  • Исправлены мелкие ошибки предыдущей прошивки iOS 15.4.1. Большинство из владельцев Айфонов с iOS 15.4.1 на борту с этими ошибками даже и не сталкивались.
  • Теперь в Apple Podcasts можно ограничивать количество сохраняемых на iPhone выпусков и автоматически удалять старые выпуски подкастов.
  • Исправлена крупная ошибка, из-за которой могли не срабатывать автоматизации в приложении «Дом», запускаемые, когда кто-то приходит или уходит.

Для рынка США прошивка iOS 15.5 содержит чуть больше обновлений тк часть функционала в России не работает. О них мы писали в теме о iOS 15.5 RC (если кому-то интересно).

iOS 15.5 установлена

Ранее мы писали о возможном удвоении пространства в хранилище iCloud, которое якобы замечено в бета-версиях iOS 15.5.  Это было ошибочной информацией. Удвоение места в iCloud наблюдается и на более ранних прошивках (например iOS 15.4.1) и связано это с одновременной оплатой подписок Apple One и iCloud+. В результате использования и iCloud+ и Apple One максимально возможный объем в iCloud может достигать 4 терабайт. Об этом написано на сайте Apple вот на этой странице. С середины мая 2022 оплачивать iCloud с российских аккаунтов Apple ID можно только через мобильные телефоны МТС или Билайн.

Какие модели Айфонов поддерживает iOS 15.5

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1-го поколения)
  • iPhone SE (2-го поколения)
  • iPod touch (7-го поколения)

Прошивка iOS 15.5 стабильная и не вызывает нареканий. Можете смело обновляться!

Также 16 мая 2022 вышли финальные версии прошивок:

  • watchOS 8.6;
  • tvOS 15.5;
  • macOS 12.4;
  • iPadOS 15.5.

Что известно о следующей прошивке iOS 16

ios 16 на iphone 14

На горизонте уже маячит прошивка iOS 16. Она будет представлена в начале лета 6 июня 2022 в первый день WWDC 2022 (конференция для разработчиков Apple: World Wide Developer Conference). Выйдет прошивка iOS 16 в сентябре 2022. Осенью 2022 Apple представит и запустит в продажи новые Айфоны 14 серии, которые будут продаваться с предустановленной iOS 16.

Почти сразу после ежегодной конференции WWDC обычно выходит первая бета-версия следующей iOS. Поэтому в первых числах июня сразу после выхода iOS 16 beta 1 мы напишем о всех возможностях новой 16-й прошивки iOS. Следите за новостями на нашем сайте и в социальных сетях!


✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.



Теги:

Добавить комментарий