Вышла iOS 15.5, но пока только 2-я бета

Билд под номером 19A5057e.

Для разработчиков Apple, а если точнее — для всех у кого есть аккаунт разработчика в Apple Developer Program вышла 2-я бета прошивки iOS 15.5.

iOS 15.5 beta 2 вышла через две недели после первой беты. Изменений по сравнению с первой бэткой нет, только выловлены и исправлены ошибки и поэтому 2-я бета работает более стабильно.

Также вышла прошивка iPadOS 15.5 beta 2.

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