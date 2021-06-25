Вышла iOS 15 beta 2 — что нового

Дождались.

Apple представила вторую бету долгожданной iOS 15. Пока речь о девелоперской тестовой прошивке. Номер сборки — 19A5281h. Размер — порядка 3 ГБ. Исправлены ошибки, обнаруженные в первой бета-версии, повышена производительность на всех поддерживаемых устройствах. И всё? Нет!

Есть настоящие нововведения. Расскажем о них ниже.

1) Браузер Safari теперь работает куда быстрее. Тормозов почти нет, вылетов тоже. Также вернулась кнопка обновления в режиме работы с клавиатурой и мышью.

2) В приложении Погода (оно сильно изменилось в iOS 15) новый экран приветствия.

3) В Мемодзи теперь есть костюмы. Их можно выбрать во время создания аватара.

4) Активирована функция SharePlay, с помощью которой вы можете поделиться видео, треком, экраном со своего айфона во время беседы по FaceTime.

5) Изменилась иконка приложения Карты. Также в самом приложении поменяли анимацию маршрутов. Стрелка навигатора увеличилась. Удобнее, особенно, когда вы за рулем.

6) Карта погоды для РФ. Да, в России теперь работает погодная карта. Показывает актуальную температуру и осадки в real-time.

7) При подключении беспроводных наушников AirPods добавлены новые звуки. Крутые!

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