Вышла iOS 15 beta 3 — что нового?
Пока для девелоперов.
Компания Apple представила третью бета-версию iOS 15. Речь идет о тестовой прошивке для разработчиков. Но публичная бета вряд ли заставить себя долго ждать. Что нового? Исправлены ошибки, повышена стабильность, не забыли о производительности (как на старых айфонах, так и на новых).
Номер сборки такой — 19A5297e. Весит бета 1,3 ГБ.
Устанавливали? Ошибка с исчезновением имен контактов в WhatsApp исчезла? А некорректное отображение русского языка в PDF-документах?
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