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Вышла iOS 15 beta 3 — что нового?

14 Июл, 2021

Вышла iOS 15 beta 3 — что нового?

Пока для девелоперов.

Компания Apple представила третью бета-версию iOS 15. Речь идет о тестовой прошивке для разработчиков. Но публичная бета вряд ли заставить себя долго ждать. Что нового? Исправлены ошибки, повышена стабильность, не забыли о производительности (как на старых айфонах, так и на новых).

Номер сборки такой — 19A5297e. Весит бета 1,3 ГБ.

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