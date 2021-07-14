Вышла iOS 15 beta 3 — что нового?

Пока для девелоперов.

Компания Apple представила третью бета-версию iOS 15. Речь идет о тестовой прошивке для разработчиков. Но публичная бета вряд ли заставить себя долго ждать. Что нового? Исправлены ошибки, повышена стабильность, не забыли о производительности (как на старых айфонах, так и на новых).

Номер сборки такой — 19A5297e. Весит бета 1,3 ГБ.

Устанавливали? Ошибка с исчезновением имен контактов в WhatsApp исчезла? А некорректное отображение русского языка в PDF-документах?

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