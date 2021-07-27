Вышла iOS 15 beta 4 — что нового

Кое-что интересное.

Компания Apple выкатила четвертую бета-версию iOS 15 для девелоперов. Новая прошивка не только исправляет баги, обнаруженные ранее, но также повышает производительность и добавляет некоторые новые функции. Да, номер сборки такой — 19A5307g. Весит бета много, даже если вы ставили предыдущие — 1,5 ГБ.

Так, какие нововведения?

Новая иконка Уведомлений в Настройках. В Safari вновь появилась возможность Обновить страницу с помощью специального значка , как раньше. В Safari вернулось меню Поделиться . В фирменном браузере теперь есть возможность быстро выбрать Вид для Чтения . Просто зажмите палец на адресной строке и выберете соответствующий пункт. Обновлена иконка Умного вращения при добавлении Смарт-стопки на дисплей . Появилось новое действие в Командах. Называется Вернуться на главный экран . Поделиться статусом фокусировки теперь можно с контактами . С какими? Пользователь выбирает самостоятельно.

Всё это будет и в новой пользовательской бете iOS 15.

Nuevo icono de notificaciones en iOS 15 beta 4. pic.twitter.com/LMcijaqXq8 — Fran Besora  (@_fraanb_) July 27, 2021

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