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Вышла iOS 15 beta 4 — что нового

27 Июл, 2021

Вышла iOS 15 beta 4 — что нового

Кое-что интересное.

Компания Apple выкатила четвертую бета-версию iOS 15 для девелоперов. Новая прошивка не только исправляет баги, обнаруженные ранее, но также повышает производительность и добавляет некоторые новые функции. Да, номер сборки такой — 19A5307g. Весит бета много, даже если вы ставили предыдущие — 1,5 ГБ.

Так, какие нововведения?

  1. Новая иконка Уведомлений в Настройках.
  2. В Safari вновь появилась возможность Обновить страницу с помощью специального значка, как раньше.
  3. В Safari вернулось меню Поделиться.
  4. В фирменном браузере теперь есть возможность быстро выбрать Вид для Чтения. Просто зажмите палец на адресной строке и выберете соответствующий пункт.
  5. Обновлена иконка Умного вращения при добавлении Смарт-стопки на дисплей.
  6. Появилось новое действие в Командах. Называется Вернуться на главный экран.
  7. Поделиться статусом фокусировки теперь можно с контактами. С какими? Пользователь выбирает самостоятельно.

Всё это будет и в новой пользовательской бете iOS 15.

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