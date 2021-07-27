Вышла iOS 15 beta 4 — что нового
Кое-что интересное.
Компания Apple выкатила четвертую бета-версию iOS 15 для девелоперов. Новая прошивка не только исправляет баги, обнаруженные ранее, но также повышает производительность и добавляет некоторые новые функции. Да, номер сборки такой — 19A5307g. Весит бета много, даже если вы ставили предыдущие — 1,5 ГБ.
Так, какие нововведения?
- Новая иконка Уведомлений в Настройках.
- В Safari вновь появилась возможность Обновить страницу с помощью специального значка, как раньше.
- В Safari вернулось меню Поделиться.
- В фирменном браузере теперь есть возможность быстро выбрать Вид для Чтения. Просто зажмите палец на адресной строке и выберете соответствующий пункт.
- Обновлена иконка Умного вращения при добавлении Смарт-стопки на дисплей.
- Появилось новое действие в Командах. Называется Вернуться на главный экран.
- Поделиться статусом фокусировки теперь можно с контактами. С какими? Пользователь выбирает самостоятельно.
Всё это будет и в новой пользовательской бете iOS 15.
Nuevo icono de notificaciones en iOS 15 beta 4. pic.twitter.com/LMcijaqXq8
— Fran Besora (@_fraanb_) July 27, 2021
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