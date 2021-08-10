Вышла iOS 15 beta 5 — что нового
Новая бета-версия.
Компания Apple выкатила очередную бета-версию iOS 15. Речь идет о пятой девелоперской тестовой прошивке. Что в ней нового? Немногое.
Купертиновцы традиционно рапортуют об исправленных ошибках и повышенной стабильности. Новых функций нет. Что и понятно, нужно заставить идеально работать уже имеющиеся на всех поддерживаемых айфонов. А их невероятно много, от старенького iPhone SE первого поколения до будущих моделей линейки iPhone 13.
Номер беты такой: 19A5318f.
Качаем или же ждем публичной пятой беты. Она выйдет совсем скоро.
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