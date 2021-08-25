Вышла iOS 15 beta 7 — что нового?
Новая бета.
Компания Apple выпустила сегодня новую бета-версию iOS 15. Это уже седьмая по счету тестовая прошивка. iOS 15 на всех парах несется к релизу, день ото дня становясь все быстрее и стабильнее.
Что интересного на этот раз?
Вышеупомянутые стабильность и производительность. Багов стало меньше, проблем поубавилось.
Номер сборки 19A5337a. Вес? 650 МБ.
Чего-то прямо-таки нового и революционного не обнаружили. Но, как найдем, дадим знать.
Читаем еще:
- 5 нововведений iOS 15 beta 6
- 6 нововведений iOS 15 beta 5
- Алгоритм для сканирования изображений был еще в iOS 14.3 — как его обмануть
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.