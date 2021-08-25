Вышла iOS 15 beta 7 — что нового?

Новая бета.

Компания Apple выпустила сегодня новую бета-версию iOS 15. Это уже седьмая по счету тестовая прошивка. iOS 15 на всех парах несется к релизу, день ото дня становясь все быстрее и стабильнее.

Что интересного на этот раз?

Вышеупомянутые стабильность и производительность. Багов стало меньше, проблем поубавилось.

Номер сборки 19A5337a. Вес? 650 МБ.

Чего-то прямо-таки нового и революционного не обнаружили. Но, как найдем, дадим знать.

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