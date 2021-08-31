Вышла iOS 15 beta 8 — что нового?

Дождались.

Купертиновцы только что выкатили восьмую бету iOS 15. Весит она порядка 525 МБ. Номер сборки — 19A5340a. Есть что-то новое?

Мы пока не нашли. Apple же рапортует о традиционных улучшениях — увеличении производительности на всех поддерживаемых айфонах и уменьшении количества багов.

Ну с багами и правда всё относительно неплохо. Ведь до релиза финальной прошивки осталось пара-тройка недель.

Если найдем что-то новое, дадим знать. Ну и вы тоже пишите.

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