Вышла iOS 15 beta 8 — что нового?
Дождались.
Купертиновцы только что выкатили восьмую бету iOS 15. Весит она порядка 525 МБ. Номер сборки — 19A5340a. Есть что-то новое?
Мы пока не нашли. Apple же рапортует о традиционных улучшениях — увеличении производительности на всех поддерживаемых айфонах и уменьшении количества багов.
Ну с багами и правда всё относительно неплохо. Ведь до релиза финальной прошивки осталось пара-тройка недель.
Если найдем что-то новое, дадим знать. Ну и вы тоже пишите.
Читаем еще:
- Вышла iOS 15 beta 7 — что нового?
- Джейлбрейк Taurine для iOS 14 стал лучше
- Алгоритм для сканирования изображений был еще в iOS 14.3 — как его обмануть
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.