Вышла iOS 15 Release Candidate — что нового

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Apple выпустила iOS 15 Release Candidate. Напомним, что Release Candidate традиционно является последней бета-версией iOS. И, скорее всего, в финальной iOS 15 изменений по сравнению с ней уже не будет.

Напомним, что iOS 15 для всех выходит 20 сентября.

Apple традиционно рапортует об исправлении ошибок и повышении стабильности. Но, если найдем изменения в RC, дадим вам знать.

Весит iOS 15 RC примерно 6 ГБ.

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