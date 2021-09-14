Вышла iOS 15 Release Candidate — что нового
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Apple выпустила iOS 15 Release Candidate. Напомним, что Release Candidate традиционно является последней бета-версией iOS. И, скорее всего, в финальной iOS 15 изменений по сравнению с ней уже не будет.
Напомним, что iOS 15 для всех выходит 20 сентября.
Apple традиционно рапортует об исправлении ошибок и повышении стабильности. Но, если найдем изменения в RC, дадим вам знать.
Весит iOS 15 RC примерно 6 ГБ.
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