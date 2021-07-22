Вышла iPadOS 14.7 — что нового?
Обновляемся.
Вслед за iOS 14.7 купертиновцы выкатили окончательный вариант iPadOS 14.7. Да, на этот раз аналог iOS 14.7 для планшетов iPad чуток задержался. Есть что-то важное, новое, кроме исправленных багов и повышения стабильности? Да.
Расскажем.
- В Карты добавлены данные о состоянии воздуха в таких странах, как Испания, Италия, Франция, Нидерладны, Канада и Южная Корея. России, увы, в этом списке нет. Но верим, что когда-нибудь она там появится.
- Снова можно делиться плейлистами в приложении Apple Music. Удобная и важная штука для меломанов.
- Таймерами теперь можно управлять с помощью умной колонки HomePod.
- При включении Lossless и Dolby Atmos внезапные остановки исключены. Этот неприятный баг был исправлен.
- Также музыка больше не ставится на паузу при подключении адаптера USB Type-C на 3,5-мм джек.
- Дисплеи Брайля работают корректно при написании электронных писем в Почте.
- В медиатеке есть возможность выбрать отображение всех подкастов или только тех, на которые вы подписались.
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