Вышла iPadOS 14.7 — что нового?

Обновляемся.

Вслед за iOS 14.7 купертиновцы выкатили окончательный вариант iPadOS 14.7. Да, на этот раз аналог iOS 14.7 для планшетов iPad чуток задержался. Есть что-то важное, новое, кроме исправленных багов и повышения стабильности? Да.

Расскажем.

В Карты добавлены данные о состоянии воздуха в таких странах, как Испания, Италия, Франция, Нидерладны, Канада и Южная Корея. России, увы, в этом списке нет. Но верим, что когда-нибудь она там появится.

в таких странах, как Испания, Италия, Франция, Нидерладны, Канада и Южная Корея. России, увы, в этом списке нет. Но верим, что когда-нибудь она там появится. Снова можно делиться плейлистами в приложении Apple Music . Удобная и важная штука для меломанов.

. Удобная и важная штука для меломанов. Таймерами теперь можно управлять с помощью умной колонки HomePod .

. При включении Lossless и Dolby Atmos внезапные остановки исключены . Этот неприятный баг был исправлен.

. Этот неприятный баг был исправлен. Также музыка больше не ставится на паузу при подключении адаптера USB Type-C на 3,5-мм джек .

. Дисплеи Брайля работают корректно при написании электронных писем в Почте.

при написании электронных писем в Почте. В медиатеке есть возможность выбрать отображение всех подкастов или только тех, на которые вы подписались.

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