Вышла macOS 11.1 Big Sur Бета 2: стоит ли устанавливать?

Ещё один шаг к новой прошивке.

2 декабря вышла не только iOS 14.3 Beta 3, а ещё и 2-я Бета новой macOS 11.1 Big Sur. Все подробности у нас. Поехали!

В этой прошивке визуальных изменений вы не найдёте. Дизайн и фишки не отличаются от обычной Big Sur 11.0.1. Но Apple не сидит без дела и исправляет ошибки. Особенно это будет полезно для обладателей «взрослых» компьютеров. Напомню, что Big Sur поддерживают модели аж от 2013 года выпуска. Подробнее увидите на фото ниже.

Сама прошивка весит около 10 ГБ. Ещё учитывайте, что бывают проблемы при установке на ранние устройства. Вот подробный разбор всех тонкостей установки прошивки 2020-го. Всем лайк!

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