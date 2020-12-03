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Вышла macOS 11.1 Big Sur Бета 2: стоит ли устанавливать?

3 Дек, 2020

Вышла macOS 11.1 Big Sur Бета 2: стоит ли устанавливать?

Ещё один шаг к новой прошивке.

2 декабря вышла не только iOS 14.3 Beta 3, а ещё и 2-я Бета новой macOS 11.1 Big Sur. Все подробности у нас. Поехали!

Big Sur 11.1 Beta 2

В этой прошивке визуальных изменений вы не найдёте. Дизайн и фишки не отличаются от обычной Big Sur 11.0.1. Но Apple не сидит без дела и исправляет ошибки. Особенно это будет полезно для обладателей «взрослых» компьютеров. Напомню, что Big Sur поддерживают модели аж от 2013 года выпуска. Подробнее увидите на фото ниже.

Big Sur 11.1 Beta 2

macOS 11 Big Sur

Сама прошивка весит около 10 ГБ. Ещё учитывайте, что бывают проблемы при установке на ранние устройства. Вот подробный разбор всех тонкостей установки прошивки 2020-го. Всем лайк!

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