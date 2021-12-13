Вышла macOS Monterey 12.1 для всех и каждого — что нового
Дождались. Качаем.
Apple выпустила новую версию macOS. Речь идет о прошивке Monterey версии 12.1 для всех и каждого. Какие нововведения самые значимые?
Вот эти:
- SharePlay теперь позволяет вместе смотреть фильмы.
- Улучшена работа приложения Фото.
- Улучшена работа приложения Сообщения (с тем же фильтром для детей, что и на iOS 15.2).
Что еще? Исправлены различные баги. Включая такие важные, как проблемы с зарядкой MagSafe, глюки при просмотре HDR-видео на Ютуб. Также трекпад теперь всегда реагирует на прикосновения и нет проблем с зарядкой через USB Type-C или Thunderbolt.
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