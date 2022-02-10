Вышла macOS Monterey 12.2.1 — что нового?
Узнаем.
Обновленная macOS Monterey уже доступна всем желающим, при условии, что Мак пользователя соответствует системным требованиям операционной системы.
Есть одно важное нововведение: исправлена ошибка, из-за которой происходила разрядка батареи в режиме сна на Маках с процессорами Intel, в том случае, если компьютер или ноутбук подключен по Bluetooth к какому-либо девайсу.
Также были исправлены некоторые проблемы, связанные с безопасностью.
Вест полезный апдейт 1 ГБ.
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