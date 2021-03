Вышла новая версия джейлбрейка Unc0ver 6.1.1 с исправлениями багов и улучшениями iOS 14

Теперь почти идеально!

Мы уже рассказывали вам о том, что iOS 14 наконец-то взломали. И теперь джейлбрейк доступен даже на двенадцатых айфонах с iOS 14, iOS 14, iOS 14.2 и iOS 14.3. Главное не ставьте iOS 14.4, она закроет вам путь к unc0ver v6.1.0 и v6.1.1.

Так вот, сегодня джейл стал еще лучше. Энтузиасты выпустили unc0ver v6.1.1, который исправляет все известные баги и добавляет различные фишки. Тем, кто уже поставил джейлбрейк, рекомендуем обновиться сейчас же. Все просто, обновление ложится сверху предыдущей версии.

unc0ver v6.1.1 is NOW OUT with additional improvements to iOS 14 support.

