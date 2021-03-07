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Вышла новая версия джейлбрейка Unc0ver 6.1.1 с исправлениями багов и улучшениями iOS 14

7 Мар, 2021

Вышла новая версия джейлбрейка Unc0ver 6.1.1 с исправлениями багов и улучшениями iOS 14

Теперь почти идеально!

Мы уже рассказывали вам о том, что iOS 14 наконец-то взломали. И теперь джейлбрейк доступен даже на двенадцатых айфонах с iOS 14, iOS 14, iOS 14.2 и iOS 14.3. Главное не ставьте iOS 14.4, она закроет вам путь к unc0ver v6.1.0 и v6.1.1.

Так вот, сегодня джейл стал еще лучше. Энтузиасты выпустили unc0ver v6.1.1, который исправляет все известные баги и добавляет различные фишки. Тем, кто уже поставил джейлбрейк, рекомендуем обновиться сейчас же. Все просто, обновление ложится сверху предыдущей версии.

Главное это, конечно, то, что отладка Xcode начала работать на айфонах с iOS 14. Полезно для разработчиков ПО. Это стало возможно благодаря исправлению специфичного бага. Ну и не забываем об увеличенной скорости и стабильности.

Источник: Wccftech

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