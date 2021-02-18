Вышла OneUI 3.1: что нового, для каких телефонов и когда будет доступна

Полезное обновление, нужно брать.



Всем привет, Samsung начала раздачу своей новой OneUI 3.1 для целой кучи смартфонов. Новые функции, список смартфонов и не только – в нашем материале. Поехали!

Стоит начать с того, что новых визуальных эффектов вы вряд ли заметите. Потому что 3.1 привносит новые функции, а не новый дизайн. Для редизайна была выпущена 3.0, о которой мы подробно писали.

В 3.1 перекочевали новинки, которые вы могли увидеть на презентации Samsung Galaxy S20. Или в своих руках, если уже обзавелись флагманом 2021. Функции, которые мы уже отыскали:

Крутая функция «ластика». Вы сможете удалить объекта на уже сделанном фото.

Вы можете снимать фото и видео одновременно, одним кадром. Это очень удобно, когда в разгар веселья или спортивного мероприятия нужно успеть всё.

Улучшили работу автофокуса и автокоррекции света. Снимки будут ещё круче!

В режиме профессионального видео вы сможете записывать звук сразу с нескольких микрофонов, включая встроенные. Например, с фирменных наушников Samsung.

Ребята из Самсунг даже позаботились о ваших глазах. Фильтр синего цвета стал умнее и может включаться в зависимости от освещения или времени суток. Также доступны свои настройки в работе этой функции. Ищите раздел «Экран» в «Настройках».

Вашим данные теперь будут находить ещё под бОльшим контролем. Вы сами выбираете, чем делиться с приложениями, а чем – нет.

Для каких смартфонов? Список очень большой: это все телефоны Samsung Galaxy 2020-2021 и некоторые модели из 2019:

Флагманские серии S/Note 10, 20, 21.

В А-серии: 50/51, 70/71, 80, 90.

Все модели «складных серий» – Fold/Z.

Планшеты S и А серий из 2019-2021.

Кстати, вот обзоры из 2021 на модели, которые поддерживают OneUI 3.1: S20, S10, S10e, A50 и A51.

Установить можно не на все устройства сразу, прошивка будет выходить постепенно. Полноценного графика пока нет. Но он появится на Блохе, как только станет доступен. Следите за новостями вместе с нами! Всем лайк!

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