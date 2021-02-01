Вышла первая бета-версия iOS 14.5 — что нового?

Ура!

Вечером случилось то, чего все мы ждем с прошлой недели. Apple представила первую девелоперскую бету iOS 14.5.

Что нового и интересного?

1) Первое и самое главное — обновленная политика конфиденциальности. Теперь абсолютно все приложения получают рекламный идентификатор IDFA. Он позволяет следить за активностью пользователей Айфонов в ПО и на сайтах в сети. Теперь, если ваш смартфон обнаруживает активность IDFA, то девайс тут же сообщает владельцу о попытке отслеживания или сбора информации.

Да, нечто подобное уже есть в iOS 14.4, но на почти что добровольной основе. А в iOS 14.5 эта фишка заработает во всю, то есть, станет обязательной для всех разработчиков приложений.

2) Разумеется мы можем рассчитывать на исправления багов. Да, между прочим, с какими ошибками столкнулись наши читатели в iOS 14.4? Рассказывайте в комментариях.

3) Повышение производительности на всех айфонах, старых и молодых.

4) Поддержка 5G при использовании двух SIM-карт. Но актуально это только для стран, где 5G есть. У нас, увы, нет…

5) Поддержка контроллеров от консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Раньше мы были ограничены джойстиками от PS4 и Xbox One.

6) Семейный доступ к Apple Card. Но разъяснений, как это функционирует, увы, нет.

7) Поддержка AirPlay 2 в приложении Fitness+.

8) Важно! С iOS 14.5 ваш Айфон с Face ID наконец-то научился узнавать вас, если на вашем лице есть маска. И работает это нормально!

Уже скачали iOS 14.5 для разработчиков? Рассказывайте, что нового нашли в ней еще. Мы добавим.

Когда выйдет iOS 14.5?

Когда ждем полную версию? В самом начале весны, надеемся солнечной и сухой.

Источник: macrumors

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