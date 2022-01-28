Вышла первая бета watchOS 8.5 — что нового

Изучим.

Вместе с первой бета-версией iOS 15.4 купертиновцы представили и апдейт операционной системы watchOS 8. Номер сборки watchOS 8.5: 19Т5212h.

Но апдейт не такой важный, как в случае с iOS 15.

В описании указано, что девелоперы улучшили производительность, повысили стабильности, исправили баги. Также улучшена среда для разработки приложений, связанных с Apple Pay. О других новых функциях пока информации нет. Возможно, что их нет вовсе.

Если что-то найдем, обновим заметку.

watchOS 8.5 можно загрузить на смарт-часы:

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

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