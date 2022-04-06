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Вышла первая бета watchOS 8.6 — что нового?

6 Апр, 2022

Вышла первая бета watchOS 8.6 — что нового?

Сюрпризов нет.

Вероятно, что watchOS 8.6 станет последней watchOS 8. После ждем уже watchOS 9. Ее могут представить на WWDC 2022.

Номер первой бета-сборки: 19Т5547f.

Есть ли какие-то нововведения? Чего-то важного замечено не было. Купертиновцы говорят о традиционном исправлении багов, а также повышения скорости работы на всех поддерживаемых устройствах (включая старенькие Apple Watch Series 3).

Вместо с watchOS 8.6 яблочная компания выпустила iPadOS 15.5, macOS 12.4 и tvOS 15.5.

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