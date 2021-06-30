Новости

Вышла первая публичная бета iOS 15 — что нового, как установить

30 Июн, 2021

Вышла первая публичная бета iOS 15 — что нового, как установить

Дождались.

Сегодня вечером Apple наконец-то выпустила первую публичную бета-версию операционной системы iOS 15. Весит прошивка порядка 5,3 ГБ. Обновиться может любой желающий. iOS 15 Public beta 1 дает возможность оценить все прелести новой ОС. А нововведений множество.

Есть какие-то изменения по сравнению с девелоперской бетой? Пока не заметили. Работает тестовая прошивка неплохо, но, конечно, до идеала далеко.

Как установить публичную бета-версию iOS 15?

Для начала сделайте резервную копию. Так, на всякий случай. Все просто:

  1. Идем в Настройки, выбираем Apple ID, а после iCloud.
  2. Нажимаем на Резервная копия.
  3. Сдвигаем вправо рычажок Резервная копия iCloud. Ждем окончания.

После этого:

  1. Идем на сайт программы бета-тестирования от Apple.
  2. Качаем профиль бета-тестера. Ставим.
  3. Перезагружаем айфон.
  4. Идем в Настройки, потом в пункт Основные, а после — Обновление ПО.
  5. Ждем установки iOS 15.

Какие iPhone работают с iOS 15

Те же, что и с iOS 14.

  1. iPhone SE (2016)
  2. iPhone 6s/6s Plus
  3. iPhone 7/7 Plus
  4. iPhone 8/8 Plus
  5. iPhone X
  6. iPhone XS/XS Max
  7. iPhone XR
  8. iPhone 11
  9. iPhone 11 Pro/11 Pro Max
  10. iPhone 12/12 mini
  11. iPhone 12 Pro/12 Pro Max
  12. iPhone 13/13 mini

Теперь изучаем новую ОС. Благо изучать есть что.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

1 Комментарий

  1. vaismmman:
    30.06.2021 в 23:20

    Не знаю что за паблик бета 1 у вас. Если сейчас доступная паблик бета 2

Добавить комментарий