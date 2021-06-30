Вышла первая публичная бета iOS 15 — что нового, как установить

Дождались.

Сегодня вечером Apple наконец-то выпустила первую публичную бета-версию операционной системы iOS 15. Весит прошивка порядка 5,3 ГБ. Обновиться может любой желающий. iOS 15 Public beta 1 дает возможность оценить все прелести новой ОС. А нововведений множество.

Есть какие-то изменения по сравнению с девелоперской бетой? Пока не заметили. Работает тестовая прошивка неплохо, но, конечно, до идеала далеко.

Как установить публичную бета-версию iOS 15?

Для начала сделайте резервную копию. Так, на всякий случай. Все просто:

Идем в Настройки, выбираем Apple ID, а после iCloud. Нажимаем на Резервная копия . Сдвигаем вправо рычажок Резервная копия iCloud . Ждем окончания.

После этого:

Идем на сайт программы бета-тестирования от Apple. Качаем профиль бета-тестера. Ставим. Перезагружаем айфон. Идем в Настройки , потом в пункт Основные, а после — Обновление ПО . Ждем установки iOS 15.

Какие iPhone работают с iOS 15

Те же, что и с iOS 14.

iPhone SE (2016) iPhone 6s/6s Plus iPhone 7/7 Plus iPhone 8/8 Plus iPhone X iPhone XS/XS Max iPhone XR iPhone 11 iPhone 11 Pro/11 Pro Max iPhone 12/12 mini iPhone 12 Pro/12 Pro Max iPhone 13/13 mini

Теперь изучаем новую ОС. Благо изучать есть что.

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