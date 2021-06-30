Вышла первая публичная бета iOS 15 — что нового, как установить
Дождались.
Сегодня вечером Apple наконец-то выпустила первую публичную бета-версию операционной системы iOS 15. Весит прошивка порядка 5,3 ГБ. Обновиться может любой желающий. iOS 15 Public beta 1 дает возможность оценить все прелести новой ОС. А нововведений множество.
Есть какие-то изменения по сравнению с девелоперской бетой? Пока не заметили. Работает тестовая прошивка неплохо, но, конечно, до идеала далеко.
Как установить публичную бета-версию iOS 15?
Для начала сделайте резервную копию. Так, на всякий случай. Все просто:
- Идем в Настройки, выбираем Apple ID, а после iCloud.
- Нажимаем на Резервная копия.
- Сдвигаем вправо рычажок Резервная копия iCloud. Ждем окончания.
После этого:
- Идем на сайт программы бета-тестирования от Apple.
- Качаем профиль бета-тестера. Ставим.
- Перезагружаем айфон.
- Идем в Настройки, потом в пункт Основные, а после — Обновление ПО.
- Ждем установки iOS 15.
Какие iPhone работают с iOS 15
Те же, что и с iOS 14.
- iPhone SE (2016)
- iPhone 6s/6s Plus
- iPhone 7/7 Plus
- iPhone 8/8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS/XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro/11 Pro Max
- iPhone 12/12 mini
- iPhone 12 Pro/12 Pro Max
- iPhone 13/13 mini
Теперь изучаем новую ОС. Благо изучать есть что.
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Не знаю что за паблик бета 1 у вас. Если сейчас доступная паблик бета 2