Вышла полезная iOS 13.6.1. Кому важно установить?

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Apple выпустила iOS 13.6.1 — очередное техническое обновление для iPhone. В iOS 13.6.1 разработчики компании устранили частую ошибку, из-за которой экраны некоторых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max приобретали зеленый оттенок.

Проблема с периодическим появлением зеленого оттенка на экранах iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max могла возникать после разблокировки смартфона или при его использовании в темном помещении. Согласно описанию iOS 13.6.1, проблема была связана с управлением температурными режимами. Свежая прошивка устранила неполадку.

Кроме этого, iOS 13.6.1 исправила проблему, из-за которой на iPhone могло не происходить удаление ненужных системных файлов. Это приводило к заполнению памяти iPhone. Также iOS 13.6.1 устранила неполадку, приводившую к выходу из строя функции «Уведомления о контакте».

iOS 13.6.1 доступна для установки всем пользователям поддерживаемых моделей iPhone прямо сейчас.

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