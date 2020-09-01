Вышла прошивка iOS 13.7 – в ней новые стикеры Memoji и общий доступ к iCloud Drive из приложения Файлы

Есть еще и новая функция, но в России она работать не будет.

iOS 13.7 вышла 1 сентября 2020. Из абсолютно нового в прошивке обновленная функция “Уведомление о контакте” – речь идет о контакте с зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19. Но в России эта функция не работает.

Смысл функции в том, что если владелец Айфона контактирует с человеком, на смартфоне которого есть отметка о заражении инфекцией COVID-19, то об этом сразу же приходит уведомление. Эта функция задумана и реализована Apple в сотрудничестве с компанией Google.

Также в iOS 13.7 представлены новые стикеры Memoji и общий доступ к папкам iCloud Drive из приложения “Файлы”. Традиционно для Apple в этой прошивке внесены улучшения по сравнению с предыдущей версией iOS (исправлены ошибки).

Для обновления “по-воздуху” через Wi-Fi заходим в Настройки → Основные → Обновление ПО и смело накатываем!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

(5,00 из 5, оценили: 2, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: