Вышла прошивка iOS 13.7 – в ней новые стикеры Memoji и общий доступ к iCloud Drive из приложения Файлы
Есть еще и новая функция, но в России она работать не будет.
iOS 13.7 вышла 1 сентября 2020. Из абсолютно нового в прошивке обновленная функция “Уведомление о контакте” – речь идет о контакте с зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19. Но в России эта функция не работает.
Смысл функции в том, что если владелец Айфона контактирует с человеком, на смартфоне которого есть отметка о заражении инфекцией COVID-19, то об этом сразу же приходит уведомление. Эта функция задумана и реализована Apple в сотрудничестве с компанией Google.
Также в iOS 13.7 представлены новые стикеры Memoji и общий доступ к папкам iCloud Drive из приложения “Файлы”. Традиционно для Apple в этой прошивке внесены улучшения по сравнению с предыдущей версией iOS (исправлены ошибки).
Для обновления “по-воздуху” через Wi-Fi заходим в Настройки → Основные → Обновление ПО и смело накатываем!
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