Вышла PS5: что нового, стоит ли покупать? Дождаться скидки или взять PS4 pro сейчас?

Радуемся, но здраво оцениваем покупку.



19 ноября 2020 долгожданная Sony Playstation 5 официально стала продаваться в России. В этой статье вы узнаете: что нового в PS5, стоит ли её покупать сейчас и не проще ли купить PS4 Pro?

Начну с внешнего вида. Он необычный, глядя на него, ты пытаешься понять, о чём думали дизайнеры. Но так и должно быть, всё новое должно быть новым.

Доступно 2 версии новой консоли: с дисководом и без него. Разница между версиями составляет 9000 руб. Неплохо за дисковод, да?

Начинка:

Сердце – это 8-ядерный Ryzen от AMD с частотой до 3,5 ГГц.

За графику, конечно, тоже отвечает AMD. Её Radeon может разгоняться до 2,23 ГГц. Про нашумевшую трассировку лучей они не забыли.

Оперативки 16 ГБ.

825 ГБ накопителя.

Поддержка ТВ в 4K/8K.

Порты HDMI, USB-A, USB-C.

Размеры и вес:

39×10,4×26 см – у обеих версий.

А вот вес отличается: дисковод добавляет 600 гр, без него выходит 3,9 кг.

Новый контроллер DualSense стоит 5799. В нём виброотдача в игре и при нажатии на триггеры. Ещё в нём есть встроенный микрофон.

Игры. 99% игр от PS4 Pro будут поддерживаться PS5. Из коробки будет игра «Astro’s Playroom». Также будет ряд премьер с новой приставкой. Но их всего 5, причём одна – предустановлена. Негусто.

Цены. Вот здесь начинается самое интересное. За упрощённую версию без дисковода просят 37999 руб. А за полноценную с возможностью вставлять диски – 46999 руб за штуку. А ещё первые партии разойдутся по предзаказа, просто в розницу вы ничего не найдёте в сетевых магазинах.

А теперь поговорим про актуальность этой покупки.

Что вы получаете с покупкой PS5, кроме восхищения друзей?

Полностью новое взаимодействие с консолью на телевизоре – полностью новый дизайн системы.

Новый контроллер.

Возможность купить 4 эксклюзива в 2020-ом (помимо одного «из коробки») и ещё около 15 заявленных в 2021-ом.

Что вы получаете, если купите PS4 Pro?

Экономию от 7000 до 16000 руб. Вообще дальше я могу и не продолжать, этого аргумента хватает с головой.

Отсутствие возможности купить около 15 эксклюзивов от PS5.

Отсутствие поддержки 8K-телевизора, которого у вас к тому же нет.

Вывод: новинка есть новинка. Её хотят все, я бы тоже себе хоте купить PS5, хотя мне некогда даже телевизор посмотреть, но она крутая и суперсовременная. Но что бы я взял себе, если бы действительно раздумывал над покупкой? PS4 Pro, потому что это дешевле и ничем не хуже. Но всем друзьям пришлось бы объясняет свою позицию, а это будет звучать как оправдание. А что выбираете вы? Экономию + здравый смысл или топ?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)