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Вышла PS5: что нового, стоит ли покупать? Дождаться скидки или взять PS4 pro сейчас?

19 Ноя, 2020

Вышла PS5: что нового, стоит ли покупать? Дождаться скидки или взять PS4 pro сейчас?

Радуемся, но здраво оцениваем покупку.

19 ноября 2020 долгожданная Sony Playstation 5 официально стала продаваться в России. В этой статье вы узнаете: что нового в PS5, стоит ли её покупать сейчас и не проще ли купить PS4 Pro?

 

Начну с внешнего вида. Он необычный, глядя на него, ты пытаешься понять, о чём думали дизайнеры. Но так и должно быть, всё новое должно быть новым.

PS5

Доступно 2 версии новой консоли: с дисководом и без него. Разница между версиями составляет 9000 руб. Неплохо за дисковод, да?

Начинка:

  • Сердце – это 8-ядерный Ryzen от AMD с частотой до 3,5 ГГц.
  • За графику, конечно, тоже отвечает AMD. Её Radeon может разгоняться до 2,23 ГГц. Про нашумевшую трассировку лучей они не забыли.
  • Оперативки 16 ГБ.
  • 825 ГБ накопителя.
  • Поддержка ТВ в 4K/8K.
  • Порты HDMI, USB-A, USB-C.

Размеры и вес:

  • 39×10,4×26 см – у обеих версий.
  • А вот вес отличается: дисковод добавляет 600 гр, без него выходит 3,9 кг.

PS5

Новый контроллер DualSense стоит 5799. В нём виброотдача в игре и при нажатии на триггеры. Ещё в нём есть встроенный микрофон.

PS5

Игры. 99% игр от PS4 Pro будут поддерживаться PS5. Из коробки будет игра «Astro’s Playroom». Также будет ряд премьер с новой приставкой. Но их всего 5, причём одна – предустановлена. Негусто.

Цены. Вот здесь начинается самое интересное. За упрощённую версию без дисковода просят 37999 руб. А за полноценную с возможностью вставлять диски – 46999 руб за штуку. А ещё первые партии разойдутся по предзаказа, просто в розницу вы ничего не найдёте в сетевых магазинах.

А теперь поговорим про актуальность этой покупки.

Что вы получаете с покупкой PS5, кроме восхищения друзей?

  • Полностью новое взаимодействие с консолью на телевизоре – полностью новый дизайн системы.
  • Новый контроллер.
  • Возможность купить 4 эксклюзива в 2020-ом (помимо одного «из коробки») и ещё около 15 заявленных в 2021-ом.

Что вы получаете, если купите PS4 Pro?

  • Экономию от 7000 до 16000 руб. Вообще дальше я могу и не продолжать, этого аргумента хватает с головой.
  • Отсутствие возможности купить около 15 эксклюзивов от PS5.
  • Отсутствие поддержки 8K-телевизора, которого у вас к тому же нет.

Вывод: новинка есть новинка. Её хотят все, я бы тоже себе хоте купить PS5, хотя мне некогда даже телевизор посмотреть, но она крутая и суперсовременная. Но что бы я взял себе, если бы действительно раздумывал над покупкой? PS4 Pro, потому что это дешевле и ничем не хуже. Но всем друзьям пришлось бы объясняет свою позицию, а это будет звучать как оправдание. А что выбираете вы? Экономию + здравый смысл или топ?

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