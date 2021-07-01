Вышла публичная бета watchOS 8 — что нового, как установить
Установить могут все.
Представлена первая публичная бета-версия операционной системы watchOS 8 для умных часов от Apple. Скачать ее могут все желающие.
Расскажем о том, что нужно сделать и назовем ее главные фишки.
Ради чего всё это?
- Классный режим медитации.
- Теперь смарт-часы лучше следят за качеством сна, анализируют дыхание, дают рекомендации.
- Крутые эмодзи и циферблаты.
- Можно, например, повесить свой портрет.
- Режим удобного набора текста.
- Функционал приложения Здоровье обновлен.
- Поиск стал более информативным.
- В Сообщениях можно диктовать и добавлять эмодзи.
- С приложением Контакты теперь можно работать прямо на Apple Watch (добавлять, смотреть, редактировать).
Какие устройства работают с watchOS 8?
- Watch Series 3
- Watch Series 4
- Watch Series 5
- Watch Series 6
- Watch SE
- Watch Series 7 (когда выйдут)
Как установить публичную бета-версию watchOS 8
- Идем на сайт бета-тестирования Apple. Регистрируемся.
- Качаем профиль бета-тестера.
- Перезагружаем смарт-часы, идем в Настройки, затем в Основные и нажимаем Обновление ПО.
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