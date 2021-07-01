Вышла публичная бета watchOS 8 — что нового, как установить

Установить могут все.

Представлена первая публичная бета-версия операционной системы watchOS 8 для умных часов от Apple. Скачать ее могут все желающие.

Расскажем о том, что нужно сделать и назовем ее главные фишки.

Ради чего всё это?

Классный режим медитации.

Теперь смарт-часы лучше следят за качеством сна, анализируют дыхание, дают рекомендации.

Крутые эмодзи и циферблаты.

Можно, например, повесить свой портрет.

Режим удобного набора текста.

Функционал приложения Здоровье обновлен.

Поиск стал более информативным.

В Сообщениях можно диктовать и добавлять эмодзи.

С приложением Контакты теперь можно работать прямо на Apple Watch (добавлять, смотреть, редактировать).

Какие устройства работают с watchOS 8?

Watch Series 3

Watch Series 4

Watch Series 5

Watch Series 6

Watch SE

Watch Series 7 (когда выйдут)

Как установить публичную бета-версию watchOS 8

Идем на сайт бета-тестирования Apple. Регистрируемся. Качаем профиль бета-тестера. Перезагружаем смарт-часы, идем в Настройки, затем в Основные и нажимаем Обновление ПО.

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