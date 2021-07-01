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Вышла публичная бета watchOS 8 — что нового, как установить

1 Июл, 2021

Вышла публичная бета watchOS 8 — что нового, как установить

Установить могут все.

Представлена первая публичная бета-версия операционной системы watchOS 8 для умных часов от Apple. Скачать ее могут все желающие.

Расскажем о том, что нужно сделать и назовем ее главные фишки.

Ради чего всё это?

  • Классный режим медитации.
  • Теперь смарт-часы лучше следят за качеством сна, анализируют дыхание, дают рекомендации.
  • Крутые эмодзи и циферблаты.
  • Можно, например, повесить свой портрет.
  • Режим удобного набора текста.
  • Функционал приложения Здоровье обновлен.
  • Поиск стал более информативным.
  • В Сообщениях можно диктовать и добавлять эмодзи.
  • С приложением Контакты теперь можно работать прямо на Apple Watch (добавлять, смотреть, редактировать).

Какие устройства работают с watchOS 8?

  • Watch Series 3
  • Watch Series 4
  • Watch Series 5
  • Watch Series 6
  • Watch SE
  • Watch Series 7 (когда выйдут)

Как установить публичную бета-версию watchOS 8

  1. Идем на сайт бета-тестирования Apple. Регистрируемся.
  2. Качаем профиль бета-тестера.
  3. Перезагружаем смарт-часы, идем в Настройки, затем в Основные и нажимаем Обновление ПО.

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