Вышла публичная iOS 14.2 beta 2 – что нового

В последний день сентября 2020 вышла iOS 14.2 beta 2 – публичная версия для всех.

В этой публичной бете добавлены более сотни новых смайликов эмодзи, а также исправлены ошибки предыдущей беты iOS 14.2 beta 1. Аналогичная бета iOS 14.2 beta 2 для разработчиков вышла в предпоследний день сентября.

Установить 2-ю публичную бету iOS 14.2 может любой владелец Айфона, начиная от моделей SE, 6s, 6s+ и выше. Для этого надо зарегистрироваться непосредственно с Айфона с браузера Safari в программе бета-тестирования Apple.

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