Вышла публичная iOS 14.2 beta 3 – установить может каждый

iOS 14.2 public beta 3 вышла сразу после октябрьской презентации Apple.

Главным нововведением iOS 14.2 является возможность добавить в “Пункт Управления” приложения для распознавания музыки Shazam, которой с 2018 года владеет Apple. Остальные новые фичи iOS 14.2 мы описывали в темах о предыдущей публичной бете iOS 14.2.

Установить iOS 14.2 можно на Айфоны, начиная с SE первого поколения, 6s, 6s+ и на все более современные.

Если вы никогда до этого не устанавливали публичные бета-версии, то вам нужно сначала зарегистрироваться в программе тестирования Apple. Как это сделать – читайте здесь.

Дата выхода iOS 14.2 ожидается в этом месяце – в октябре 2020.

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