Новости

Вышла публичная iOS 14.2 beta 3 – установить может каждый

15 Окт, 2020

Вышла публичная iOS 14.2 beta 3 – установить может каждый

iOS 14.2 public beta 3 вышла сразу после октябрьской презентации Apple.

Главным нововведением iOS 14.2 является возможность добавить в “Пункт Управления” приложения для распознавания музыки Shazam, которой с 2018 года владеет Apple. Остальные новые фичи iOS 14.2 мы описывали в темах о предыдущей публичной бете iOS 14.2.

iOS 14.2

 

Установить iOS 14.2 можно на Айфоны, начиная с SE первого поколения, 6s, 6s+ и на все более современные.

Если вы никогда до этого не устанавливали публичные бета-версии, то вам нужно сначала зарегистрироваться в программе тестирования Apple. Как это сделать – читайте здесь.

iOS 14.2 public beta 3

Дата выхода iOS 14.2 ожидается в этом месяце – в октябре 2020.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Обзоры Айфонов, которые еще покупают в 2020

Новинки Xiaomi 2020