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Вышла публичная iOS 15.2 beta 1 — что нового

28 Окт, 2021

Вышла публичная iOS 15.2 beta 1 — что нового

Качаем.

Если не страшитесь бета-версий iOS, то можете скачать публичную бету iOS 15.2. Она как раз только что вышла. Весит много, 5,5 ГБ. Что-то новое по сравнению с девелоперской? Выясним.

Нет. Всё то же самое. А именно:

  1. Исправление ошибок;
  2. Улучшение скорости работы;
  3. Повышение стабильности;
  4. Раздел, где можно посмотреть, какие данные собирают о вас те или иные приложения;
  5. Можно изменить раскладку боковых (и верхней, если у вас iPhone 6s, 7, 8, SE, SE 2020) кнопок для вызова SOS.

Собственно вот и всё!

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