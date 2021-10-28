Вышла публичная iOS 15.2 beta 1 — что нового
Качаем.
Если не страшитесь бета-версий iOS, то можете скачать публичную бету iOS 15.2. Она как раз только что вышла. Весит много, 5,5 ГБ. Что-то новое по сравнению с девелоперской? Выясним.
Нет. Всё то же самое. А именно:
- Исправление ошибок;
- Улучшение скорости работы;
- Повышение стабильности;
- Раздел, где можно посмотреть, какие данные собирают о вас те или иные приложения;
- Можно изменить раскладку боковых (и верхней, если у вас iPhone 6s, 7, 8, SE, SE 2020) кнопок для вызова SOS.
Собственно вот и всё!
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