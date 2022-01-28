Вышла публичная iOS 15.4 beta 1
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Менее, чем через 24 часа после появления девелоперской бета-версии iOS 15.4 купертиновцы представили прошивку для всех желающих. Публичная бета уже вышла!
Номер сборки у нее следующий: 19Е5209h.
О главных нововведениях мы уже написали подробно. Но, в любом случае, напомним:
- Face ID без маски теперь реальность, а не фантастика.
- Face ID в очках в качестве бонуса тоже добавили.
- Четыре десятка новых эмодзи, включая Шрека и, да, беременного мужчину.
- Фирменный виджет для Кошелька.
- Расширена поддержка DualSense, джойпада PS5.
- Функция оценки айфонов по фото для трейд-ина.
- Возможность выключить уведомления о начала автоматизации.
- Измененное отображение иконки AirPods.
- Примечания к паролям в Связке ключей.
Весит iOS 15.4 Public Beta 1 более 5 ГБ.
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