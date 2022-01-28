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Вышла публичная iOS 15.4 beta 1

28 Янв, 2022

Вышла публичная iOS 15.4 beta 1

Быстро!

Менее, чем через 24 часа после появления девелоперской бета-версии iOS 15.4 купертиновцы представили прошивку для всех желающих. Публичная бета уже вышла!

Номер сборки у нее следующий: 19Е5209h.

О главных нововведениях мы уже написали подробно. Но, в любом случае, напомним:

  • Face ID без маски теперь реальность, а не фантастика.
  • Face ID в очках в качестве бонуса тоже добавили.
  • Четыре десятка новых эмодзи, включая Шрека и, да, беременного мужчину.
  • Фирменный виджет для Кошелька.
  • Расширена поддержка DualSense, джойпада PS5.
  • Функция оценки айфонов по фото для трейд-ина.
  • Возможность выключить уведомления о начала автоматизации.
  • Измененное отображение иконки AirPods.
  • Примечания к паролям в Связке ключей.

Весит iOS 15.4 Public Beta 1 более 5 ГБ.

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