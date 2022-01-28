Вышла публичная iOS 15.4 beta 1

Быстро!

Менее, чем через 24 часа после появления девелоперской бета-версии iOS 15.4 купертиновцы представили прошивку для всех желающих. Публичная бета уже вышла!

Номер сборки у нее следующий: 19Е5209h.

О главных нововведениях мы уже написали подробно. Но, в любом случае, напомним:

Face ID без маски теперь реальность, а не фантастика.

Face ID в очках в качестве бонуса тоже добавили.

Четыре десятка новых эмодзи, включая Шрека и, да, беременного мужчину.

Фирменный виджет для Кошелька.

Расширена поддержка DualSense, джойпада PS5.

Функция оценки айфонов по фото для трейд-ина.

Возможность выключить уведомления о начала автоматизации.

Измененное отображение иконки AirPods.

Примечания к паролям в Связке ключей.

Весит iOS 15.4 Public Beta 1 более 5 ГБ.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)