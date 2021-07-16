Вышла публичная iOS 15 beta 3 — что нового?

Ждали?

В пятницу вечером Apple выкатила третью публичную бета-версию iOS 15. Скачать ее могут все, у кого есть соответствующий профиль (установить очень легко).

Что нового?

Стабильность повысилась, производительность выросла. Сильно? Надо тестировать. Будем. Как только заметим какую-то разницу, напишем здесь. Если не заметим, то и не напишем. Ну и вы, читатели, делитесь впечатлениями.

И вот еще что:

Купертиновцы доработали Safari . Теперь адресная строка всегда отображается в нижней части, наверх, как раньше, не поднимается вовсе.

. Теперь адресная строка всегда отображается в нижней части, наверх, как раньше, не поднимается вовсе. Обновился виджет Apple Music . Цвет и обложка его меняется в зависимости от трека. Прям на виджете есть кнопка для приостановки воспроизведения.

. Цвет и обложка его меняется в зависимости от трека. Прям на виджете есть кнопка для приостановки воспроизведения. В Командах также обещают некоторые изменения . Но мы не заметили.

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