Вышла публичная iOS 15 beta 4 — что нового

Ждать долго не пришлось.

Купертиновцы выкатили новую бета-прошивку iOS 15 для всех желающих. Ждать долго не пришлось, она вышла буквально в след iOS 15 beta 4 для девелоперов.

Что нового?

Все то же, что и в бете для разработчиков. Список нововведений незначительный, преимущественно косметический. Там иконку перерисовали, тут в Safari вернули значки и пару удаленных (зачем-то) мелких функций.

Главное, что мы ждем от этого апдейта — повышение стабильности, исправления ошибок. А они, увы, копятся… Читаем о них подробнее в нашей отдельной теме, посвященным багам iOS 15.

Да, традиционно номер сборки — 19A5307g. И вес — 1,5 ГБ.

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