Вышла третья публичная бета-версия watchOS 7.4 – что нового

На многое не рассчитывайте.

Apple продолжает доводить прошивку для Apple Watch до ума. Сообщается о выходе третьей публичной бета-версии watchOS 7.4.

Что апдейт добавил интересного в watchOS? Нововведений мало. По сути – появилась лишь функция разблокировки айфона, когда вы в маске.

Маска для Face ID в iPhone – трудная задача. Нужно ее снимать, что неудобно и небезопасно в разгар пандемии коронавируса.

Однако скоро это перестанет быть проблемой. Apple Watch разблокируют смартфон вместо Face ID. Даже пароль вводить не понадобится.

Чтобы все заработало, нужны Apple Watch, обновленные до watchOS 7.4. Плюс айфон на базе iOS 14.5.

Сейчас watchOS 7.4 и iOS 14.5 еще тестируются. Но релиз стабильных сборок не за горами. Apple выпустит их в ближайшие недели.

Источник: macrumors.com

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