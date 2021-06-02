Вышла вторая бета iOS 14.7 — что нового?

Вот и вторая бета.

Компания Apple выпустила вторую бета-версию операционной системы iOS 14.7. Пока что для разработчиков, но вряд ли публичная бета будет чем-то отличаться. Номер сборки — 18G5033e.

Есть что-то новое?

Пока что никаких важных изменений или эксклюзивных фишек обнаружено не было. Apple же заявляет о традиционных исправлениях ошибок и повышении производительность. Будем надеяться, что и с проблемой прожорливой iOS 14.6 в iOS 14.7 разберутся.

О нововведениях iOS 14.7 в общем читаем тут.

Да, весит прошивка порядка 350 МБ.

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