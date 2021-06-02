Новости

Вышла вторая бета iOS 14.7 — что нового?

2 Июн, 2021

Вышла вторая бета iOS 14.7 — что нового?

Вот и вторая бета.

Компания Apple выпустила вторую бета-версию операционной системы iOS 14.7. Пока что для разработчиков, но вряд ли публичная бета будет чем-то отличаться. Номер сборки — 18G5033e.

Есть что-то новое?

Пока что никаких важных изменений или эксклюзивных фишек обнаружено не было. Apple же заявляет о традиционных исправлениях ошибок и повышении производительность. Будем надеяться, что и с проблемой прожорливой iOS 14.6 в iOS 14.7 разберутся.

О нововведениях iOS 14.7 в общем читаем тут.

Да, весит прошивка порядка 350 МБ.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий