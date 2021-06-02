Вышла вторая бета iOS 14.7 — что нового?
Вот и вторая бета.
Компания Apple выпустила вторую бета-версию операционной системы iOS 14.7. Пока что для разработчиков, но вряд ли публичная бета будет чем-то отличаться. Номер сборки — 18G5033e.
Есть что-то новое?
Пока что никаких важных изменений или эксклюзивных фишек обнаружено не было. Apple же заявляет о традиционных исправлениях ошибок и повышении производительность. Будем надеяться, что и с проблемой прожорливой iOS 14.6 в iOS 14.7 разберутся.
О нововведениях iOS 14.7 в общем читаем тут.
Да, весит прошивка порядка 350 МБ.
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