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Вышла watchOS 7.2 Release Candidate: какие новые функции добавили?

8 Дек, 2020

Вышла watchOS 7.2 Release Candidate: какие новые функции добавили?

Уже предрешил выпустили.

8 декабря 2020 Apple показала новые AirPods Max, а также выкатила новые прошивки. Вы узнаете: что нового в watchOS 7.2 RC и для каких моделей доступно.

Циферблаты watchOS 7

 

Самое основное: чтобы установить эту версию watchOS, сначала нужно установить iPhone/iPad 14.3. Без этого никак.

Ещё выпущена iOS 14.3 Release Candidate.

Что нового:

  • Распознавание бОльшего числа кардио-тренировок.
  • Немного настроили расход энергии при новых и более точных распознаваниях активностей.
  • Поддержка Apple Fitness+.

watchOS 7.2 rc

Весит прошивка около 150 МБ. Поставить можно на часы, начиная с 3-го поколения.

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