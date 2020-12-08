Вышла watchOS 7.2 Release Candidate: какие новые функции добавили?
Уже предрешил выпустили.
8 декабря 2020 Apple показала новые AirPods Max, а также выкатила новые прошивки. Вы узнаете: что нового в watchOS 7.2 RC и для каких моделей доступно.
Самое основное: чтобы установить эту версию watchOS, сначала нужно установить iPhone/iPad 14.3. Без этого никак.
Ещё выпущена iOS 14.3 Release Candidate.
Что нового:
- Распознавание бОльшего числа кардио-тренировок.
- Немного настроили расход энергии при новых и более точных распознаваниях активностей.
- Поддержка Apple Fitness+.
Весит прошивка около 150 МБ. Поставить можно на часы, начиная с 3-го поколения.
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