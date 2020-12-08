Вышла watchOS 7.2 Release Candidate: какие новые функции добавили?

Уже предрешил выпустили.



8 декабря 2020 Apple показала новые AirPods Max, а также выкатила новые прошивки. Вы узнаете: что нового в watchOS 7.2 RC и для каких моделей доступно.

Самое основное: чтобы установить эту версию watchOS, сначала нужно установить iPhone/iPad 14.3. Без этого никак.

Ещё выпущена iOS 14.3 Release Candidate.

Что нового:

Распознавание бОльшего числа кардио-тренировок.

Немного настроили расход энергии при новых и более точных распознаваниях активностей.

Поддержка Apple Fitness+.

Весит прошивка около 150 МБ. Поставить можно на часы, начиная с 3-го поколения.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)