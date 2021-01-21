Вышла watchOS 7.3 RC: что добавили?

Почти готова стабильная версия.

Всем привет, 21 января 2021 Apple выпустила предрелизную версию новой прошивки watchOS под номером 7.3. Вы узнаете: что в ней нового, когда и для кого выйдет. Поехали!

Визуальных изменений вы не найдёте, немного подправили алгоритмы определения активностей. Но вы точно заметите всплывающее напоминание размяться. Это полезно при долгой работе на одном месте.

Ещё привносит новый циферблат, который меняется в течение дня. Ниже вы увидите фото с этим циферблатом.

Для каких Apple Watch это обновление? Для тех же, что поддерживают обычную watchOS 7. То есть от Series 3 и выше.

Когда выйдет 7.3? В начале февраля 2021.

Кстати, вышли ещё и iOS 14.4 Beta 3 и macOS 11.2 Beta 3. Всем лайк!

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