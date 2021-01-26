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Вышла watchOS 7.3: что нового, для каких серий Apple Watch?

26 Янв, 2021

Вышла watchOS 7.3: что нового, для каких серий Apple Watch?

Очень маленькое обновление.

26 января 2021 Apple начала раздавать стабильную watchOS 7.3 «для всех». Вы узнаете: какие изменения, что со стабильностью и другое. Поехали!

Из визуального вы можете обнаружить только новый циферблат, он меняется в течение дня.

watchOS 7.3

Из программных изменений:

  • Обновлённые алгоритмы определения физ.активности.
  • Теперь будет приходить уведомление с предложением размяться.
  • Исправили мелкие баги и снова подтянули безопасность.

Кстати, вместе с watchOS 7.3 появились ещё и iOS 14.4 и macOS Big Sur 11.2.

watchOS 7.3

Для каких смартчасов подходит? Для серий, которые поддерживают и обычную watchOS 7: 3 Серия и более новые.

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