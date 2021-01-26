Вышла watchOS 7.3: что нового, для каких серий Apple Watch?
Очень маленькое обновление.
26 января 2021 Apple начала раздавать стабильную watchOS 7.3 «для всех». Вы узнаете: какие изменения, что со стабильностью и другое. Поехали!
Из визуального вы можете обнаружить только новый циферблат, он меняется в течение дня.
Из программных изменений:
- Обновлённые алгоритмы определения физ.активности.
- Теперь будет приходить уведомление с предложением размяться.
- Исправили мелкие баги и снова подтянули безопасность.
Кстати, вместе с watchOS 7.3 появились ещё и iOS 14.4 и macOS Big Sur 11.2.
Для каких смартчасов подходит? Для серий, которые поддерживают и обычную watchOS 7: 3 Серия и более новые.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.