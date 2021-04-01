Вышла watchOS 7.4 Beta 6. Стоит ли устанавливать?

Пока трудно сказать.

Apple выпустила не только iOS 14.5 beta 6. Прошивка для умных часов тоже обновилась. Речь о шестой бете watchOS 7.4.

watchOS 7.4 Beta 6 имеет номер сборки 18T5193a и весит около 120 МБ. В iOS 14.5 beta 6 добавлено много нового. Повезло ли так владельцам Apple Watch?

Ответ отрицательный. На данный момент в watchOS 7.4 Beta 6 не обнаружено ничего интересного. Apple просто устранила ошибки.

Однако watchOS 7.4 стала на один шаг ближе к релизу. Когда обновление выйдет, пользователи получат доступ к уникальной функции.

Владельцы Apple Watch смогут разблокировать iPhone с маской на лице. Без ввода пароля. Довольно удобно в разгар пандемии коронавируса.

Мы дополним материал, если найдется что-нибудь необычное.

Источник: macrumors.com

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