Вышла watchOS 7.4 Beta 6. Стоит ли устанавливать?
Пока трудно сказать.
Apple выпустила не только iOS 14.5 beta 6. Прошивка для умных часов тоже обновилась. Речь о шестой бете watchOS 7.4.
watchOS 7.4 Beta 6 имеет номер сборки 18T5193a и весит около 120 МБ. В iOS 14.5 beta 6 добавлено много нового. Повезло ли так владельцам Apple Watch?
Ответ отрицательный. На данный момент в watchOS 7.4 Beta 6 не обнаружено ничего интересного. Apple просто устранила ошибки.
Однако watchOS 7.4 стала на один шаг ближе к релизу. Когда обновление выйдет, пользователи получат доступ к уникальной функции.
Владельцы Apple Watch смогут разблокировать iPhone с маской на лице. Без ввода пароля. Довольно удобно в разгар пандемии коронавируса.
Мы дополним материал, если найдется что-нибудь необычное.
Источник: macrumors.com
Читайте также:
- Apple выпустила watchOS 7.3.3. Что нового?
- Apple экстренно обновила watchOS и macOS Big Sur
- Вышла третья публичная бета-версия watchOS 7.4 – что нового
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.