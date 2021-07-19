Вышла watchOS 7.6 — что нового?

Новая прошивка для смарт-часов.

Компания Apple представила финальную watchOS 7.6 для своих смарт-часов. Прошивка стабильная, особых проблем с ней, впрочем, не было даже на стадии бета-тестирования. Так что смело качайте.

Есть нововведения? Да.

Улучшенная производительность на всех поддерживаемых Watch Series.

Исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущих watchOS 7.

ЭКГ, а также Сообщения о проблемах с сердцем на основе ритма теперь работают на Watch Series 4 и более поздних моделях еще в 30 дополнительных странах. Это главное нововведение watchOS 7.6. В РФ и то, и другое работает.

Качаем обновление через Wi-Fi. Достаточно зайти в приложение Watch на iPhone, перейти в раздел Основные и нажать на Обновление ПО. Ждем, обновляемся. Быстро и просто.

Напомним, какие Apple Watch Series работают с watchOS 7.6:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

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