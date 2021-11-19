Вышла watchOS 8.1.1 для Apple Watch Series 7 LTE — что нового
Нововведение одно.
Компания Apple выкатила новую прошивку watchOS 8.1.1 для тех, у кого есть умные часы Эпл Уотч седьмой серии с модулем связи LTE. Номер сборки: 19R580.
Нововведение лишь одно: исправлена ошибка при зарядке устройства. Ранее пользователи жаловались на то, что зарядка происходит слишком медленно.
Для установки апдейта нужно, чтобы устройство было заряжено на 50% и подключено к зарядному устройству.
Да, апдейт предназначен только для Apple Watch Series 7. Владельцы других поколений умных часов от Apple его не увидят.
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