Вышла watchOS 8.1.1 для Apple Watch Series 7 LTE — что нового

Нововведение одно.

Компания Apple выкатила новую прошивку watchOS 8.1.1 для тех, у кого есть умные часы Эпл Уотч седьмой серии с модулем связи LTE. Номер сборки: 19R580.

Нововведение лишь одно: исправлена ошибка при зарядке устройства. Ранее пользователи жаловались на то, что зарядка происходит слишком медленно.

Для установки апдейта нужно, чтобы устройство было заряжено на 50% и подключено к зарядному устройству.

Да, апдейт предназначен только для Apple Watch Series 7. Владельцы других поколений умных часов от Apple его не увидят.

Полезное и интересное:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)