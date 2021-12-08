Вышла watchOS 8.3 Release Candidate — что нового
Обновляемся.
Есть девелоперский бета-профиль? Отлично! Тогда можете смело качать прошивку watchOS 8.3 RC. Release Candidate версии ОС от купертиновцев традиционно от финальных ничем не отличаются. Так что ошибок в новой ОС для умных часов быть не должно.
Когда выйдет финальная версия? Очевидно, что уже на следующей неделе.
Что-то новое в watchOS 8.3 Release Candidate есть? Да:
- Можно подписаться на Apple Music Voice за пять долларов. Сможете слушать музыку, пользуясь Siri. Если вы не из России, а, допустим, из США. У нас этот тарифный план не работает.
- App Privacy Report добавлена на умные часы. Эта фишка позволяет узнать, какие данные о вас собирает то или иное приложение.
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