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Вышла watchOS 8.4.1 — подойдет для Apple Watch Series 4 и выше

2 Фев, 2022

Вышла watchOS 8.4.1 — подойдет для Apple Watch Series 4 и выше

Небольшой апдейт.

Купертиновцы выкатили обновленную прошивку watchOS 8.4 версии 8.4.1. Номер: 19S546. Его можно поставить на умные часы Эпл Уотч Сериэс 4 и выше. Для тройки, которая так популярна в РФ, не подходит.

Что нового? Улучшение безопасности, стабильности работы, исправление багов. Дежурно. Ну и решаются оставшиеся проблемы с зарядкой.

На всякий случай оставим список моделей с поддержкой watchOS 8.4.1:

  • Apple Watch Series 4;
  • Apple Watch Series 5;
  • Apple Watch Series 6;
  • Apple Watch Series SE;
  • Apple Watch Series 7.

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