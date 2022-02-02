Вышла watchOS 8.4.1 — подойдет для Apple Watch Series 4 и выше

Небольшой апдейт.

Купертиновцы выкатили обновленную прошивку watchOS 8.4 версии 8.4.1. Номер: 19S546. Его можно поставить на умные часы Эпл Уотч Сериэс 4 и выше. Для тройки, которая так популярна в РФ, не подходит.

Что нового? Улучшение безопасности, стабильности работы, исправление багов. Дежурно. Ну и решаются оставшиеся проблемы с зарядкой.

На всякий случай оставим список моделей с поддержкой watchOS 8.4.1:

Apple Watch Series 4;

Apple Watch Series 5;

Apple Watch Series 6;

Apple Watch Series SE;

Apple Watch Series 7.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)