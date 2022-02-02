Вышла watchOS 8.4.1 — подойдет для Apple Watch Series 4 и выше
Небольшой апдейт.
Купертиновцы выкатили обновленную прошивку watchOS 8.4 версии 8.4.1. Номер: 19S546. Его можно поставить на умные часы Эпл Уотч Сериэс 4 и выше. Для тройки, которая так популярна в РФ, не подходит.
Что нового? Улучшение безопасности, стабильности работы, исправление багов. Дежурно. Ну и решаются оставшиеся проблемы с зарядкой.
На всякий случай оставим список моделей с поддержкой watchOS 8.4.1:
- Apple Watch Series 4;
- Apple Watch Series 5;
- Apple Watch Series 6;
- Apple Watch Series SE;
- Apple Watch Series 7.
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