Вышла watchOS 8.4.2 — что нового?
Новое обновление.
Вместе с iOS 15.3.1 купертиновцы представили и обновленную версию прошивки для умных часов Apple Watch. Речь идет о watchOS 8.4.2. Есть какие-то серьезные нововведения?
Нет, ничего важного замечено не было. В документации же сказано об улучшении производительности, повышении уровня безопасности и исправленных ошибках.
Весит прошивка порядка 150 мегабайт. Скачать ее можно уже сейчас. Ставится watchOS 8.4.2 на Apple Watch Series 3, Series 4, Series 5, Series 6, Series 7 и Watch SE.
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