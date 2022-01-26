Вышла watchOS 8.4 — что нового
Стоит ли качать?
Конечно, стоит! Apple повысила стабильность, исправила баги. Кроме того, watchOS стала чуть быстрее. А существенные нововведения в 8.4 имеются?
Да! В Apple Watch Series 7 с установленной watchOS 8.4 больше нет проблем с зарядками от сторонних компаний. Раньше процесс зарядки с ними мог не происходить вовсе или же прерываться в любой момент. Теперь этого нет, все нормально!
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