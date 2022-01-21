Вышла watchOS 8.4 RC — исправлена проблема с зарядкой Apple Watch Series 7
Одно крайне важное нововведение.
Компания Apple выпустила Release Candidate версию watchOS 8.4. Очевидно, что финальная прошивка ничем от нее отличаться не будет. Поэтому участникам бета-теста рекомендуем скачать уже сейчас.
Есть что-то новое? Да, и весьма важное. Речь идет об исправлении проблемы с зарядкой Apple Watch Series 7 от зарядников сторонних компаний. С такой бедой сталкивались многие владельцы умных часов купертиновцев. Теперь все будет нормально.
Что-то еще? Дежурный рапорт об исправление багов и повышении стабильности.
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