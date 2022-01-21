Вышла watchOS 8.4 RC — исправлена проблема с зарядкой Apple Watch Series 7

Одно крайне важное нововведение.

Компания Apple выпустила Release Candidate версию watchOS 8.4. Очевидно, что финальная прошивка ничем от нее отличаться не будет. Поэтому участникам бета-теста рекомендуем скачать уже сейчас.

Есть что-то новое? Да, и весьма важное. Речь идет об исправлении проблемы с зарядкой Apple Watch Series 7 от зарядников сторонних компаний. С такой бедой сталкивались многие владельцы умных часов купертиновцев. Теперь все будет нормально.

Что-то еще? Дежурный рапорт об исправление багов и повышении стабильности.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)