Вышла watchOS 8.5 бета 4 — что нового?
Новая бета.
Apple представила новую девелоперскую бета-версию watchOS 8.5. Это уже четвертая тестовая прошивка. Очевидно, что на следующей неделе мы увидим RC-вариант.
Ошибок нет, работает ОС стабильно. Что-то новое? Исправлены баги, повышена производительность. Но каких-либо важных нововведений нет.
Номер сборки: 19T5238a.
Напомним, что главное, ради чего стоит обновляться до watchOS 8.5 — в ней исправлен неприятный баг, из-за которого возникали проблемы с зарядкой с помощью неоригинальных чарджеров.
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