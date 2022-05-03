Вышли бета-версии iPadOS 15.5 beta 4, watchOS 8.6 beta 4, macOS Monterey 12.4 beta 4, tvOS 15.5 beta 4, HomePodOS 15.5 beta 4
Скоро будет релиз.
Вместе с 4-й бета-версией iOS 15.5 вышли бета-версии для iPad, Apple Watch, macOS, Apple TV и HomePod. Последнее устройство в России официально никогда не продавалось и поэтому наименее востребовано в РФ.
Прошивки предназначены только для зарегистрированных разработчиков Apple.
Дата выхода iPadOS 15.5, watchOS 8.6, macOS Monterey 12.4, tvOS 15.5, HomePodOS 15.5
Релиз всех прошивок должен состояться в конце мая или в первых числах июня 2022.
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