Вышли Samsung Galaxy A31 и Galaxy A41. Дешевые конкуренты iPhone SE (2020)

Они точно будут популярны.

Компания Samsung выпустила новые среднебюджетные смартфоны Galaxy A31 и A41. Новинки, которые называют главными конкурентами представленному на прошлой неделе iPhone SE 2-го поколения, получили Super AMOLED-экраны с узкими рамками и тройные камеры.

Galaxy A31 оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. За производительность модели отвечает процессор MediaTek 6768, который поддерживают 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти смартфона составляет 64 ГБ. Емкость аккумулятора аппарата — 5 000 мАч, заявлена поддержка быстрой зарядки.

Модель оснащена системой из четырех основных камер: 48-мегапиксельной широкоугольной, 8-мегапиксельной ультраширокоугольной и двумя 5-мегапиксельными камерами для съемки макро и в портретном режиме. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Samsung Galaxy A41 — более компактный смартфон. Модель располагает 6,1-дюймовым экраном с узкими рамками, процессором Helio P65, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора смартфона составляет 3 500 мАч. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 18 Вт.

Смартфон получил систему из трех камер с разрешением 48, 8 и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры смартфона равно 25 Мп.

Цена Galaxy A31 в России составляет 17 990 рублей, Galaxy A41 — 19 990 рублей.

Источник: Samsung.

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