Вышли Яндекс Карты для iOS 14 – теперь без проблем!
Ваши пальцы на Яндекс Картах больше не оставят метки.
Многие уже обновились на iOS 14 благодаря публичной бета-версии прошивки, которую может установить себе каждый владелец Айфона.
10 сентября вышла новая версия Яндекс.Карт для iOS, работающая на новой айос 14 без каких-либо проблем, обновляемся!
Приложение Яндекс.Навигатор для iOS 14 еще не обновили, ждем!
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Для начала надо обновиться до ios14 😀😆
Легко! https://bloha.ru/news/dozhdalis-vyshla-publichnaya-beta-versi/