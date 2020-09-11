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Вышли Яндекс Карты для iOS 14 – теперь без проблем!

11 Сен, 2020

Вышли Яндекс Карты для iOS 14 – теперь без проблем!

Ваши пальцы на Яндекс Картах больше не оставят метки.

Многие уже обновились на iOS 14  благодаря публичной бета-версии прошивки, которую может установить себе каждый владелец Айфона.

Яндекс Карты работают на iOS 14

10 сентября вышла новая версия Яндекс.Карт для iOS, работающая на новой айос 14 без каких-либо проблем, обновляемся!

Приложение Яндекс.Навигатор для iOS 14 еще не обновили, ждем!

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