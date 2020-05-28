Вышло майское обновление Windows 10. Что нового и стоит ли устанавливать

Можно устанавливать!

Компания Microsoft выпустила майское обновление Windows 10 с номером сборки 2004. Обновление Windows 10 May 2020 Update стало доступно для установки всем пользователям через «Центр обновления Windows».

Вышла Windows 10 May 2020 Update: что нового

Главным нововведением майского обновления Windows стал новый алгоритм индексации файлов. Благодаря ему возрастет скорость поиска файлов на компьютерах с жесткими дисками. Кроме этого, снизится нагрузка на процессор в ходе выполнения индексации файлов в фоновом режиме. Это нововведение делает установку свежего обновления для Windows 10 фактически обязательной для пользователей компьютеров и ноутбуков с HDD-накопителями.

Также в обновлении Windows 10 появились возможность сохранения резервной копии системы в облачное хранилище с опцией последующего восстановления, возможность защиты входа в систему при помощи PIN-кода, новые интерактивные виджеты в меню «Пуск», расширенная выдача поиска в меню «Пуск» и возможность переименования рабочих столов.

Среди небольших изменений Windows 10 May 2020 Update следует выделить возможность запуска стандартного «Калькулятора» в режиме поверх всех окон и опцию, позволяющую масштабировать размера шрифта в блокноте при помощи горячих клавиш Ctrl + минус и Ctrl + плюс.

Обновление Windows 10 May 2020 Update доступно для установки в «Центре обновления Windows». К 28 мая обновление должно стать доступным к загрузке и установке всем пользователям.

Источник: ZDNet.

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