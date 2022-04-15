Вышло приложение для безлимитных видеозвонков от VK Звонки (ВКонтакте)
Бесплатно и без рекламы.
Бесплатное приложение VK Звонки доступно для iOS и для Android. Для компьютеров разработана отдельная веб-версия calls.vk.com. С сайта calls.vk.com можно скачать VK Звонки на компьютеры, работающие под операционными системами Windows, Linux и macOS.
Возможности приложения VK Звонки
- Можно собрать в видеозвонке неограниченное количество людей.
- Нет ограничений по времени разговоров.
- Звонок можно принять как из приложения VK Звонки так и из приложения или на сайта ВКонтакте.
- Удобная история вызовов.
- Можно показать экран своего смартфона или компьютера собеседникам для демонстрации чего-то.
- Можно меняться файлами.
- Интеллектуальное шумоподавление.
- Возможность установить позади себя “виртуальный фон” или можно размыть задний фон.
- Можно анонимно подключаться к групповому разговору по присланной ссылке без регистрации.
- Можно звонить подписчикам от имени сообщества, паблика, группы.
- Есть функция улучшения черт лица.
- Удобная функция “поднять руку” и чат для сообщений, чтобы можно было попросить слово, задать свой вопрос и тд.
- Звонки можно планировать заранее с добавлением в календарь.
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