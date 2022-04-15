Вышло приложение для безлимитных видеозвонков от VK Звонки (ВКонтакте)

Бесплатно и без рекламы.

Бесплатное приложение VK Звонки доступно для iOS и для Android. Для компьютеров разработана отдельная веб-версия calls.vk.com. С сайта calls.vk.com можно скачать VK Звонки на компьютеры, работающие под операционными системами Windows, Linux и macOS.

Возможности приложения VK Звонки

Можно собрать в видеозвонке неограниченное количество людей. Нет ограничений по времени разговоров. Звонок можно принять как из приложения VK Звонки так и из приложения или на сайта ВКонтакте. Удобная история вызовов. Можно показать экран своего смартфона или компьютера собеседникам для демонстрации чего-то. Можно меняться файлами. Интеллектуальное шумоподавление. Возможность установить позади себя “виртуальный фон” или можно размыть задний фон. Можно анонимно подключаться к групповому разговору по присланной ссылке без регистрации. Можно звонить подписчикам от имени сообщества, паблика, группы. Есть функция улучшения черт лица. Удобная функция “поднять руку” и чат для сообщений, чтобы можно было попросить слово, задать свой вопрос и тд. Звонки можно планировать заранее с добавлением в календарь.

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