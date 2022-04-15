✅ подписывайтесь на наш telegram

Вышло приложение для безлимитных видеозвонков от VK Звонки (ВКонтакте)

15 Апр, 2022

Вышло приложение для безлимитных видеозвонков от VK Звонки (ВКонтакте)

Бесплатно и без рекламы.

Бесплатное приложение VK Звонки доступно для iOS и для Android. Для компьютеров разработана отдельная веб-версия calls.vk.com. С сайта calls.vk.com можно скачать VK Звонки на компьютеры, работающие под операционными системами Windows, Linux и macOS.

VK Звонки

Возможности приложения VK Звонки

  1. Можно собрать в видеозвонке неограниченное количество людей.
  2. Нет ограничений по времени разговоров.
  3. Звонок можно принять как из приложения VK Звонки так и из приложения или на сайта ВКонтакте.
  4. Удобная история вызовов.
  5. Можно показать экран своего смартфона или компьютера собеседникам для демонстрации чего-то.
  6. Можно меняться файлами.
  7. Интеллектуальное шумоподавление.
  8. Возможность установить позади себя “виртуальный фон” или можно размыть задний фон.
  9. Можно анонимно подключаться к групповому разговору по присланной ссылке без регистрации.
  10. Можно звонить подписчикам от имени сообщества, паблика, группы.
  11. Есть функция улучшения черт лица.
  12. Удобная функция “поднять руку” и чат для сообщений, чтобы можно было попросить слово, задать свой вопрос и тд.
  13. Звонки можно планировать заранее с добавлением в календарь.

ВКонтакте Звонки

Поделиться


❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий